Méthanier à la dérive en Méditerranée: quels risques de pollution?

information fournie par France 24 • 18/03/2026 à 18:33

Un méthanier russe, chargé de 60 000 tonnes de gaz naturel liquéfié et de 900 tonnes de gazole, est à la dérive en Méditerranée. Le 3 mars au soir, il y a eu des explosions à bord. La Russie dénonce une attaque de drone naval ukrainien. On craint bien sûr une marée noire mais aussi un nuage "cryogénique". Le gaz pour être liquéfié doit être refroidi à -162°C, si ce liquide se répandait sous l'eau, il gèlerait et tuerait instantanément la faune et la flore marine des environs.