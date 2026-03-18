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Méthanier à la dérive en Méditerranée: quels risques de pollution?

information fournie par France 24 18/03/2026 à 18:33

Un méthanier russe, chargé de 60 000 tonnes de gaz naturel liquéfié et de 900 tonnes de gazole, est à la dérive en Méditerranée. Le 3 mars au soir, il y a eu des explosions à bord. La Russie dénonce une attaque de drone naval ukrainien. On craint bien sûr une marée noire mais aussi un nuage "cryogénique". Le gaz pour être liquéfié doit être refroidi à -162°C, si ce liquide se répandait sous l'eau, il gèlerait et tuerait instantanément la faune et la flore marine des environs.

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