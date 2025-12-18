Après vingt-cinq ans de négociations, l’Union européenne s’apprête à trancher sur l’accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Mais les oppositions restent fortes, notamment en France, et l’Italie pourrait faire basculer le rapport de force.
Mercosur : bras de fer tendu à Bruxelles
