information fournie par France 24 • 08/02/2023 à 11:17

Moscou propose aussi son aide au pays du Golfe de Guinée qui craignent de plus en plus la contamination jihadiste... C'est le cas du Ghana. Le pays a une frontière avec le Burkina Faso et il accueille de plus en plus des réfugiés de ce pays. Des familles qui fuient leurs villages attaqués par les terroristes. Reportage de Carolyn Lamboley