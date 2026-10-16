Quand on pense ingérence étrangère, on pense souvent à la Russie; mais l'administration de Donald Trump et ses réseaux d'influence s'affairent aussi à peser sur la vie politique de certains pays d'Europe. Un phénomène qui n'épargne pas la France à l'approche de la présidentielle; et qui est au cœur d'une enquête à découvrir dans: "Sous influence américaine" (éditions First), dont l'autrice, Melissa Bell, visage de la chaîne CNN à Paris, était l'invitée d'Au Cœur de l'Info.
Melissa Bell : "on a du mal à regarder en face cette tentative américaine d'influencer les scrutins"
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