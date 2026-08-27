Le leader LFI Jean-Luc Mélenchon en visite à la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF) organisée par le Medef, à Roland-Garros, entend dire aux patrons "leurs quatre vérités" sans y voir un "moment de tension", avant le premier grand débat des candidats à la présidentielle sur leur projet économique.
Mélenchon à la REF pour "dire leurs quatre vérités" aux chefs d'entreprises
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