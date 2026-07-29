"Une heure pour partir" : vélos sur le toit, valises entassées à l'arrière, des touristes français, anglais ou allemands ont évacué dans le calme les campings de la station balnéaire de Lacanau, célèbre spot de surf menacé par le mégafeu de Gironde.
Mégafeu en Gironde : branle-bas de combat dans les campings de Lacanau sommés d'évacuer
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