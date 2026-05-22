Le 101e département français redoute aujourd'hui l'introduction du virus Ebola. Aucun cas n'a pour l'heure été détecté, mais le centre hospitalier de Mamoudzou se prépare à une éventuelle menace en raison de l'arrivée régulière de migrants en provenance, notamment, d'Afrique centrale.
Mayotte : l'inquiétude face au virus Ebola
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