A la Une de la presse, ce mercredi 9 septembre, les réactions à la décision de douze pays, dont la France et le Royaume-Uni, de sanctionner les colonies israéliennes. Israël, où Haaretz maintient que Nétanyahou avait été informé de l’attaque du Hamas avant le 7 octobre 2023. Les réactions, en France, à la publication du nouveau classement Pisa. Les élèves français dégringolent – mais ils ne sont pas les seuls. La mort du papa de Casimir. Et une facétie des créateurs de «South Park».
Massacres du 7-Octobre: "Nétanyahou savait"
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