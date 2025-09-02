La rentrée scolaire a finalement eu lieu mardi dans les Bouches-du-Rhône et le Var, après la décision des autorités de fermer les écoles lundi pour cause d'alerte météo aux intempéries.
Marseille : rentrée des classes différée ce mardi "sous un beau soleil"
