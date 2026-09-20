La Russie tient des élections législatives durant tout le weekend, une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Le scrutin est sans enjeu, la victoire du partie présidentiel étant assurée, en l'absence de toute opposition crédible. Des élections qui se déroulent alors que Moscou mène toujours une guerre hybride active à l'encontre des Européens. Marie Jégo, reporter au journal le Monde, et ancienne correspondante à Moscou, était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Marie Jégo: "Poutine veut faire de ces législatives l'emblème du soutien public à sa guerre"
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