Marchés : doit-on craindre une erreur de politique monétaire ?

Ecorama • 19/01/2021 à 15:34

La BCE et la Banque du Japon se réunissent jeudi, et la Fed la semaine prochaine... Certains investisseurs redoutent une erreur de pilotage monétaire qui pourrait entraîner un accident boursier. Cette menace est-elle à prendre au sérieux ? Le point de vue de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet AM. Ecorama du 19 janvier 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com