Environ 3 200 personnes participent samedi 21 février à Lyon à la marche d'hommage au jeune militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, battu à mort, a estimé la préfecture du Rhône. Les précisions de notre envoyé spécial Clovis Casali.
Marche pour Quentin Deranque : La préfecture dénombre environ 3 200 personnes à Lyon
