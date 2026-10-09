Les lycéens ont battu le pavé pour dire "non" aux classes surchargées, à la vétusté des établissements, à la plateforme d'orientation Parcoursup... En Outre-mer comme dans l'Hexagone, le mouvement a été émaillé de violences malgré les tentatives d'apaisement du gouvernement.
Manque d'enseignants, vétusté des établissements, classes surchargées... les lycéens en colère
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