C'est l'une des revendications des lycéens en France : réformer voire abolir Parcoursup. Cette plateforme où ils doivent choisir leur orientation est devenue leur pire cauchemar. On en parle avec Pierre Mathiot, professeur de Sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Lille.
Manifestations lycéennes : faut-il supprimer Parcoursup?
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