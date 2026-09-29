"On joue la survie des services publics aujourd'hui", réagit la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon au départ de la manifestation parisienne des fontionnaires pour protester contre le recul du pouvoir d'achat et demander davantage de moyens.
Manifestation: "On joue la survie des services publics" (Marylise Léon)
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