Au Mali la situation sécuritaire se dégrade. Des bus de transports qui violaient le blocus décrété par les jihadistes ont été brûlés… C’est dans ce contexte qu’un proche du chef religieux le plus influent du Mali, le Chérif de Nioro lance à un appel au dialogue à tous les acteurs…
Mali, un proche du chérif de Nioro appelle au dialogue à tous les acteurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro