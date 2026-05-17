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Mali, un proche du chérif de Nioro appelle au dialogue à tous les acteurs

information fournie par France 24 17/05/2026 à 23:28

Au Mali la situation sécuritaire se dégrade. Des bus de transports qui violaient le blocus décrété par les jihadistes ont été brûlés… C’est dans ce contexte qu’un proche du chef religieux le plus influent du Mali, le Chérif de Nioro lance à un appel au dialogue à tous les acteurs…

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