Au Mali, après les attaques coordonnées du samedi 4 juillet contre plusieurs localités maliennes, les combats ont repris, ce dimanche 5 juillet, dans la localité de Anéfis, dans le nord, entre l’armée malienne – soutenue par les mercenaires russes – et la coalition jihadiste affiliée à al-Qaïda et les indépendantistes du Front de libération de l’Azawad (FLA).
Mali: les combats ont repris dans la localité stratégique d'Anéfis
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