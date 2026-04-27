Le Mali est plongé dans une situation sécuritaire critique après la série d'attaques coordonnées, sans précédent, menées samedi 25 avril à travers le pays contre des positions stratégiques de la junte au pouvoir par des jihadistes du JNIM (allié à Al-Qaïda) et la rébellion indépendantiste touareg du Front de libération de l'Azawad (FLA). Antoine Mariotti, chroniqueur international pour FRANCE 24, analyse la situation et revient sur les éléments explicatifs de ces attaques.
Mali : Comment expliquer la série d'attaques coordonnées ?
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