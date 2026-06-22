Les passants de la Plaza Mayor de Madrid fuient le soleil et la chaleur alors qu'une majeure partie de l'Espagne est en alerte en raison des fortes chaleurs qui traverse le pays. La vague de chaleur affecte surtout le Pays basque (nord), où l'alerte rouge a été sonnée quand le mercure a dépassé les 40ºC. Les autorités invitent la population à garder les fenêtres fermées et ne pas utiliser d'appareils électroménagers générateurs de chaleur. IMAGES
Madrid : les passants tentent de se protéger de la chaleur caniculaire
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