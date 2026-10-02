Les manifestants continuent de camper sur la Puerta del Sol, dans le centre de Madrid, alors que les députés espagnols viennent de rejeter les deux textes du gouvernement visant à lutter contre la crise du logement qui a déclenché des manifestations dans tout le pays. Ces rejets coup sur coup sont un revers important pour Pedro Sánchez, au pied du mur à quelques mois d'élections législatives prévues en 2027, qui avait pourtant tout fait pour obtenir un vote favorable, malgré l'absence de majorité parlementaire pour son camp.
Madrid : les campements continuent alors que le Congrès rejette les textes sur le logement
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