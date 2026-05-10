"C'est un continent que je ne veux plus que la France regarde (...) comme étant un pré carré", déclare Emmanuel Macron à Nairobi, au Kenya, à la veille du sommet Africa Forward, premier sommet Afrique-France en Afrique anglophone. "Depuis 2017, c'est terminé", ajoute le président français, appelant à "regarder totalement différemment" le continent. SONORE
Macron affirme que depuis 2017, l'époque du "pré carré" français en Afrique est "terminée"
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