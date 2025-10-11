L'Institut Nobel norvégien a publié vendredi une vidéo de l'appel téléphonique entre son directeur Kristian Berg Harpviken et Maria Corina Machado, lui annonçant qu'elle reçoit le prix Nobel de la paix 2025.
Machado apprend au téléphone qu'elle est lauréate du Nobel de la paix
