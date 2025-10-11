 Aller au contenu principal
Machado apprend au téléphone qu'elle est lauréate du Nobel de la paix

information fournie par AFP Video 11/10/2025 à 14:18

L'Institut Nobel norvégien a publié vendredi une vidéo de l'appel téléphonique entre son directeur Kristian Berg Harpviken et Maria Corina Machado, lui annonçant qu'elle reçoit le prix Nobel de la paix 2025.

