Il tire plus vite que son ombre. Lucky Luke, le légendaire cowboy solidaire, fête ses 80 ans cette année. Pour rendre hommage à ses créateurs, Morris et Goscinny, le réalisateur Benjamin Rocher lui consacre une série librement adaptée de la bande dessinée. Avec au casting : Alban Lenoir dans le rôle titre, Camille Chamoux en Calamity Jane, Jérôme Niel en Joe Dalton ou encore Billie Blain, avec qui Lucky Luke va devoir faire équipe. Natacha Vesnitch les a rencontrés pour À l'Affiche!
Lucky Luke fête ses 80 ans et fait son grand retour sur petit écran
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