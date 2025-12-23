Une grille est installée sur la fenêtre par laquelle des voleurs sont entrés au musée du Louvre pour dérober, le 19 octobre, en plein jour, huit joyaux du XIXe siècle, trésors nationaux. IMAGES
Louvre: une grille installée sur la fenêtre du vol
