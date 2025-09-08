Une grève d'agents du métro londonien pour de meilleurs salaires paralysait lundi la circulation dans le "Tube" de la capitale britannique, perturbant les déplacements de millions de personnes. Réactions d'usagers.
Londres: le métro paralysé par une grève pour de meilleurs salaires
