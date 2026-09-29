Après sa victoire en Turquie, l’équipe de France a enchaîné lundi en gagnant en Belgique (1-0). Un succès de prestige obtenu par une équipe largement remaniée et rajeunie. Grâce à cette victoire, les Bleus sont en tête du groupe A.
Ligue des nations : des Bleus prometteurs battent la Belgique
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