Le PSG a tremblé mais a pris une très belle option pour la qualification en s'imposant 5 à 2 contre Chelsea mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions, avant le retour mardi à Londres.
Ligue des champions: le PSG domine Chelsea 5-2 en 8e de finale aller
