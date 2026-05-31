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Ligue des champions : le Paris Saint-Germain sacré aux dépens d'Arsenal

information fournie par France 24 31/05/2026 à 11:19

Le PSG entre dans la légende. Le club de la capitale a remporté une deuxième Ligue des champions d'affilée, en dominant les Gunners en finale à l'issue de la séance de tirs au but (1-1 a.p., 4 t.a.b à 3), samedi à Budapest.

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