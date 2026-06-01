Les joueurs du PSG et leurs supporters ont fêté dimanche soir, dans leur antre du Parc des Princes, la deuxième victoire consécutive du club en Ligue des champions.
Ligue des champions: joueurs et fans du PSG fêtent le titre au Parc des Princes
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