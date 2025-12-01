Lens a battu (Angers) pour la 14áµ journÃ©e de Ligue 1. Les Sang-et-Or sont 1áµÊ³Ë¢ pour la premiÃšre fois depuis 21 ans.
Ligue 1 : le RC Lens bat Angers et prend la tête du classement
