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Ligue 1 : Le PSG se fait peur mais arrache le nul à Lille (2-2)

information fournie par France 24 29/08/2026 à 10:41

Scénario fou en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Comme la semaine passée à Rennes, le Paris Saint-Germain, mené 2-0, est parvenu à arracher un match nul miraculeux. Vitinha a ravivé l'espoir et Marquinhos a permis aux siens de ramener un point du Nord.

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