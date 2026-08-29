Scénario fou en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. Comme la semaine passée à Rennes, le Paris Saint-Germain, mené 2-0, est parvenu à arracher un match nul miraculeux. Vitinha a ravivé l'espoir et Marquinhos a permis aux siens de ramener un point du Nord.
Ligue 1 : Le PSG se fait peur mais arrache le nul à Lille (2-2)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro