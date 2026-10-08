"Les violences sexuelles n’ont pas de frontières" affirme Gisèle Pelicot au Salon du livre de Francfort, où plusieurs centaines de visiteurs se sont pressés, mercredi, pour assister à ses interventions et entendre son plaidoyer contre les violences sexuelles.
"Les violences sexuelles n'ont pas de frontières" dit Gisèle Pelicot à Francfort
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro