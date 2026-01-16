A Gabès, dans le sud de la Tunisie, la colère gronde depuis des mois pour réclamer le "démantèlement des unités" polluantes du Groupe chimique tunisien (GCT), qui transforme le phosphate en engrais et émet souvent des gaz toxiques. Jusqu'à présent, les manifestants n'ont pas eu gain de cause. Nos correspondants, Lilia Blaise et Hamdi Tlili, se sont rendus sur place.
Les Tunisiens réclament la fin de la pollution à Gabès
