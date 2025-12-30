Les obsèques de Brigitte Bardot se dérouleront mercredi 7 janvier à Saint-Tropez avec une cérémonie religieuse retransmise sur deux grands écrans, puis une inhumation de la star "privée et confidentielle" dans cette petite ville portuaire de la Méditerranée.
Les Tropéziens pleurent Brigitte Bardot, qui sera inhumée au cimetière marin
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro