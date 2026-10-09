Les tortues vertes, autrefois menacées, sont désormais classées "préoccupation mineure" grâce à des décennies d'efforts de conservation. Dans l’État de Sabah, en Malaisie, les défenseurs de l’environnement sont en première ligne pour assurer la survie à long terme de l'animal.
Les tortues vertes, une lueur d’espoir face au déclin des espèces
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