 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les parlementaires philippins votent en faveur de la destitution de la vice-présidente Sara Duterte
information fournie par AFP 11/05/2026 à 17:19

La vice-présidente des Philippines Sara Duterte, le 18 février 2026, dans la région de Manille ( AFP / Jam STA ROSA )

La vice-présidente des Philippines Sara Duterte, le 18 février 2026, dans la région de Manille ( AFP / Jam STA ROSA )

La Chambre des représentants des Philippines a voté lundi, à une large majorité, la mise en accusation de la vice-présidente Sara Duterte, ouvrant la voie à un procès au Sénat qui pourrait empêcher sa candidature à la présidence en 2028.

Sara Duterte est la fille de l'ex-président philippin, Rodrigo Duterte, inculpé par les procureurs de la Cour pénale internationale (CPI) de crimes contre l'humanité, des crimes qu'il est accusé d'avoir commis pendant sa "guerre contre la drogue". La CPI a confirmé lundi avoir émis un mandat d'arrêt contre l'ex-chef de la police sous M. Duterte et aujourd'hui sénateur Ronald Dela Rosa.

Fin avril dernier, une commission du Congrès philippin avait affirmé avoir trouvé des motifs suffisants pour engager une procédure de destitution à l'encontre de la vice-présidente.

Mme Duterte est accusée de malversations et de corruption, ainsi que d'avoir menacé de mort le président Ferdinand Marcos, son ancien allié.

Les membres de la chambre basse ont voté cette mise en accusation par 257 voix contre 25, avec neuf abstentions - et non 255 voix pour et 26 contre comme annoncé précédemment par la Chambre des représentants.

En vertu de la Constitution philippine, l'adoption d'une mise en accusation à la Chambre des représentants entraîne un procès au Sénat.

Un verdict de culpabilité entraînerait la destitution de Mme Duterte et son inéligibilité à vie.

"Ce n'est plus seulement une question de politique. C'est une question de conscience, de devoir et il en va de l'avenir de notre nation", a déclaré le député Bienvenido Abante, à l'issue du vote.

"Il ne s'agit pas de 2028, il ne s'agit pas d'alliances politiques, il s'agit de savoir si nous croyons encore que personne n'est au-dessus de la loi", a-t-il ajouté.

L'an dernier, une autre plainte avait abouti à la mise en accusation de Mme Duterte par la Chambre des représentants mais la Cour suprême avait annulé cette décision pour des questions de procédure.

Quelques minutes avant le vote de la Chambre, les sénateurs ont élu un nouveau président, Alan Peter Cayetano, un allié de longue date de Mme Duterte.

M. Cayetano, ministre des Affaires étrangères sous l'ancien président Rodrigo Duterte, a nié tout lien entre sa candidature à la présidence du Sénat et le vote intervenu à la Chambre des représentants sur cette procédure de mise en accusation.

- Crimes contre l'humanité -

Le sénateur philippin Ronald Dela Rosa, le 11 mai 2026 à Manille ( AFP / STR )

Le sénateur philippin Ronald Dela Rosa, le 11 mai 2026 à Manille ( AFP / STR )

La CPI a de son côté confirmé un mandat d'arrêt de novembre dernier visant le sénateur en exercice Ronald Dela Rosa, un ancien responsable de la lutte contre la drogue sous M. Duterte, qui s'est réfugié dans la chambre haute pour échapper à son arrestation.

Le nouveau président du Sénat a déclaré aux journalistes que l'ex-chef de la police philippine était placé sous la protection du Sénat "conformément (au) règlement et aux lois philippines".

"Nous autoriserons une arrestation à condition qu'elle émane d'un tribunal philippin", a‑t‑il ajouté.

En février dernier, les sénateurs Ronald Dela Rosa et Christopher Go ont été désignés comme "co-auteurs" de crimes contre l'humanité dont est accusé M. Duterte à la CPI, selon un document diffusé par le parquet.

La CPI a confirmé en avril les chefs d'accusation à l'encontre de l'ancien président philippin, ouvrant la voie à un procès. Mais la défense de M. Duterte a fait appel appel de cette décision.

Manifestation devant la Cour pénale internationale (CPI) avant le prononcé du jugement sur l'appel interjeté par l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, le 22 avril 2026 à La Haye, aux Pays-Bas ( ANP / Sem van der Wal )

Manifestation devant la Cour pénale internationale (CPI) avant le prononcé du jugement sur l'appel interjeté par l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, le 22 avril 2026 à La Haye, aux Pays-Bas ( ANP / Sem van der Wal )

M. Duterte a été arrêté à Manille le 11 mars 2025 et est actuellement détenu à la prison de Scheveningen, à La Haye.

Pressentie pour succéder à son père à la présidentielle de 2022, Sara Duterte s'était à l'époque retirée en faveur de Ferdinand Marcos Jr., à qui elle s'est associée en accédant à la vice-présidence.

Les deux anciens alliés se livrent désormais une lutte politique acharnée, qui a commencé quelques semaines après leur victoire à cette élection, lorsque la vice-présidente s'est vu refuser les portefeuilles ministériels qu'elle convoitait.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ANTONIO SEMPERE )
    Hantavirus et Covid-19 : quelles différences?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 11.05.2026 17:21 

    L'hantavirus "n'est pas un nouveau Covid", selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Si la crise à bord du bateau de croisière MV Hondius, qui doit repartir pour les Pays-Bas lundi, a suscité l'inquiétude, ravivant les souvenirs de la pandémie de coronavirus ... Lire la suite

  • De la fumée s’élève du site d’une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Kfar Tibnit, dans le sud du Liban, le 11 mai 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 11.05.2026 17:15 

    Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient lundi: - Le Liban exhorte les Etats-Unis à faire pression sur Israël, qui poursuit ses frappes Les dirigeants libanais ont exhorté lundi les Etats-Unis à faire pression sur Israël pour qu'il ... Lire la suite

  • Caroline Cayeux, alors ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, à la sortie de L'Elysée, le 26 octobre 2022 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    L'ex-ministre Caroline Cayeux condamnée pour fraude fiscale
    information fournie par AFP 11.05.2026 16:46 

    L'éphémère ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales Caroline Cayeux a été condamnée à dix mois de prison avec sursis pour fraude fiscale et avoir menti sur sa déclaration de patrimoine, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Paris, confirmant ... Lire la suite

  • Vue d'un navire dans le Golfe depuis la côte de Charjah, aux Emirats arabes unis, le 9 mai 2026 ( AFP / - )
    L'Iran et Trump campent sur leurs positions, le pétrole repart à la hausse
    information fournie par AFP 11.05.2026 16:46 

    L'Iran a dit lundi avoir réclamé l'arrêt des hostilités dans toute la région et un dégel de ses avoirs, au lendemain du rejet par Donald Trump de la copie iranienne, une impasse qui a fait repartir les cours du pétrole à la hausse. "La seule chose que nous avons ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank