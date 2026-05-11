Assurance vie : avance ou rachat, quelle différence ?

information fournie par Boursorama • 11/05/2026 à 17:13

Besoin de trésorerie ? L'assurance vie offre une souplesse souvent sous estimée. Pour récupérer des fonds, deux solutions s'offrent aux épargnants : le rachat et l'avance. Le rachat consiste à retirer une partie ou la totalité de l'épargne, en sachant que seule la part de gains comprise dans la somme retirée est fiscalisée, jamais le capital. Même avant 8 ans, l'impact fiscal peut donc rester modéré, à condition de bien connaître la structure de son contrat. L'avance, plus discrète mais souvent avantageuse, fonctionne quant à elle comme un prêt accordé par l'assureur, garanti par l'épargne investie. L'argent reste placé, continue de produire des intérêts et permet parfois de réduire fortement le coût réel de l'opération. Mais elle obéit à des règles précises de montant, de durée et de remboursement, avec une vigilance particulière lorsque le contrat est exposé aux unités de compte. Toutes les explications avec Arnaud Lelong, journaliste patrimoine chez Boursorama.