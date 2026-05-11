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Assurance vie : avance ou rachat, quelle différence ?

information fournie par Boursorama 11/05/2026 à 17:13

Besoin de trésorerie ? L'assurance vie offre une souplesse souvent sous estimée. Pour récupérer des fonds, deux solutions s'offrent aux épargnants : le rachat et l'avance. Le rachat consiste à retirer une partie ou la totalité de l'épargne, en sachant que seule la part de gains comprise dans la somme retirée est fiscalisée, jamais le capital. Même avant 8 ans, l'impact fiscal peut donc rester modéré, à condition de bien connaître la structure de son contrat. L'avance, plus discrète mais souvent avantageuse, fonctionne quant à elle comme un prêt accordé par l'assureur, garanti par l'épargne investie. L'argent reste placé, continue de produire des intérêts et permet parfois de réduire fortement le coût réel de l'opération. Mais elle obéit à des règles précises de montant, de durée et de remboursement, avec une vigilance particulière lorsque le contrat est exposé aux unités de compte. Toutes les explications avec Arnaud Lelong, journaliste patrimoine chez Boursorama.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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