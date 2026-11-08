Les services d'urgence interviennent actuellement sur place à la suite d'une fusillade meurtrière à Cracovie, en Pologne. Six personnes ont été tuées et une douzaine d'autres blessées lorsqu'un tireur a ouvert le feu dans le centre historique emblématique de la deuxième ville du pays. Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière que la Pologne ait connue depuis des décennies. IMAGES
Les services d'urgence sont sur place après une fusillade meurtrière à Cracovie, en Pologne
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