Les secours interviennent après la mort de onze personnes dans le crash d'un avion civil lors d'un baptême de parachutisme dimanche à proximité de l'aérodrome de Nancy-Essey, selon le préfet de Meurthe-et-Moselle. C'est l'un des accidents d'aviation légère les plus meurtriers en France. IMAGES
Les secours sur le site du crash d'un avion en Meurthe-et-Moselle qui a fait 11 morts
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro