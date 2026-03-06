Des chariots à remplir à l'entrée des supermarchés : les Restos du Coeur ont démarré leur collecte annuelle de dons alimentaires auprès du grand public, nécessaire pour renflouer les stocks face à l'afflux des demandes d'aide et après le passage de l'hiver.
Les Restos du Coeur lancent leur collecte annuelle auprès du grand public
