Les activités militaires d'Israël en Syrie, notamment la détention de centaines de personnes, "pourraient constituer des crimes de guerre", a affirmé mardi une commission d'enquête des Nations unies.
Les opérations d'Israël en Syrie pourraient constituer des "crimes de guerre" (ONU)
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