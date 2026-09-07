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Les Nèg' Marrons : 30 ans de carrière et toujours engagés

information fournie par France 24 07/09/2026 à 16:07

Dix ans après l'album " Valeur sûre", Jacky et Ben-j reviennent avec leur dernier projet "Neg marron". Sur cet album, ils abordent les thèmes de la mémoire, la transmission, l'Afrique et les violences policières. Ils sont en concert le 2 octobre au Zenith de Paris.

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