Les habitants de Kibera, un quartier populairel de la capitale Nairobi, descendent dans la rue pour pleurer la mort du leader de l'opposition Raila Odinga. Il est décédé à l'âge de 80 ans lors d'un séjour médical en Inde, selon la police. IMAGES
Les Kenyans dans les rues de Nairobi pour pleurer la mort d'Odinga
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro