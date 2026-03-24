Alors que les cerisiers de Tokyo sont proches de la pleine floraison, les Japonais et les touristes affluent dans les parcs pour profiter du spectacle. La saison des "sakuras" reste la période la plus animée de l'année au Japon.
Les Japonais et les touristes profitent des cerisiers en fleur
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