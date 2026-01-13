Présenté comme l’arme ultime contre la censure numérique, Starlink ne fonctionne presque plus en Iran. Depuis plusieurs jours, le régime parvient à bloquer l’accès au réseau satellitaire d’Elon Musk et à imposer un blackout quasi total d’internet dans tout le pays.
Les Iraniens coupés du monde : comment le régime réussit à neutraliser Starlink
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro