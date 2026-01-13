 Aller au contenu principal
Les Iraniens coupés du monde : comment le régime réussit à neutraliser Starlink

information fournie par France 24 13/01/2026 à 11:25

Présenté comme l’arme ultime contre la censure numérique, Starlink ne fonctionne presque plus en Iran. Depuis plusieurs jours, le régime parvient à bloquer l’accès au réseau satellitaire d’Elon Musk et à imposer un blackout quasi total d’internet dans tout le pays.

Proche orient

Fermer

