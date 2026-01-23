L’hiver est glacial (-10 °C) dans cette ville de 5 000 habitants au nord d’Helsinki, pourtant les élèves portent t-shirts et chaussettes à l'école, sans grelotter. Le secret est une batterie au sable : chauffée par l’énergie produite par des éoliennes et panneaux solaires, la batterie transforme la chaleur du sable en eau chaude pour les radiateurs de la ville, stockant l’énergie jusqu’à une semaine. Résultat : chaleur constante, économie d’énergie et réduction des émissions de CO₂. Un reportage de nos confrères de France 2.
Les Finlandais utilisent du sable pour chauffer leurs maisons
