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Les Fausses Notes du Brexit

information fournie par France 24 23/06/2026 à 17:01

Dix ans après le référendum qui a bouleversé le Royaume-Uni, quel est l'impact du Brexit sur l'une de ses plus grandes richesses : sa musique ?

De Liverpool à Paris, Sonia Patricelli part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la scène musicale britannique. Artistes confirmés, groupes émergents, producteurs et organisateurs de festivals racontent comment la sortie de l'Union européenne a transformé leur quotidien : tournées plus coûteuses, démarches administratives interminables, disparition des petites salles et avenir incertain pour toute une génération de musiciens.

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