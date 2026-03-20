A la veille du concert du groupe de K-Pop, BTS, des fans se sont rassemblés vendredi lors d'un événement en plein air au bord du fleuve Han à Séoul, à l'occasion de la sortie de leur nouvel album, le premier depuis 2020. .
Les fans des mégastars BTS fêtent la sortie de leur nouvel album à Séoul
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