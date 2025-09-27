Les Etats-Unis vont révoquer le visa du président colombien Gustavo Petro, a annoncé vendredi le département d'Etat, l'accusant d'"actions téméraires et incendiaires" lors d'une manifestation pro-palestinienne à New York.
Les Etats-Unis révoquent le visa du président colombien, accusé d'actions "incendiaires"
