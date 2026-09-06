Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, porteurs selon le président Trump d'une proposition destinée à mettre fin au conflit avec la Russie, ont débuté dimanche des pourparlers à Kiev, après avoir rencontré la veille Vladimir Poutine pendant trois heures à Moscou.
Les émissaires de Trump en Ukraine pour la première fois
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